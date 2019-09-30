台北市長柯文哲挖角親民黨北市議員黃珊珊來當副市長，被外界解讀是柯要拿親民黨的總統推薦政黨門票，但因未事先告知，據傳讓親民黨主席宋楚瑜相當不滿。市府顧問蔡壁如30日上電台受訪坦言「我們想法白目」，的確沒跟宋談，但宋老人家應該會原諒白目晚輩，正在安排柯宋見面。

蔡壁如說他們覺得跟親民黨不錯啦，但想法「白目」，黃珊珊在去年底選上後，「柯拜訪宋時就有講」，後來就討論讓黃珊珊來市府，只是在「想」的階段就被傳出去，然後被迫回應。

不過，蔡壁如又改口說，「這次」還沒跟宋談，這個要很抱歉，但宋老人家應該會原諒柯這樣的晚輩白目，目前有請祕書聯繫安排跟宋見面。主持人邱明玉仍想追問，但蔡趕緊說「別再問下去了，否則宋可能又不高興！」

至於是否能斬釘截鐵說柯文哲不選2020總統？蔡壁如說，人生沒有斬釘截鐵的事，但柯文哲99％不會選，因為柯是民眾黨，拿別人政黨推薦去選太怪，呼籲柯要想清創黨是為了什麼，傳達黨的中心理念就好，做好政治誠信，不要為戰而戰。

對於民眾黨區域立委已提8席，光北市就占4席，蔡壁如說，還會有第2波名單公布，最低標要提超過10席，這樣才會有政黨票，北市也不排除再找人，還在談。

(中時 )