數以千計法國民眾今天在巴黎街頭大排長龍，向前總統席哈克（Jacques Chirac）作最後告別，懷念這位在國內與世界政治舞台具有超凡魅力的巨人。

席哈克26日在巴黎逝世，享壽86歲，他受人矚目的政治生涯縱橫了30年，並於1995年至2007年出任法國總統。

民眾不畏雨天，也不管等候時間有多長，就是要和席哈克告別，環繞巴黎傷兵院建築群的隊伍綿延近一公里。席哈克棺木停放的巴黎傷兵院，是拿破崙的長眠之處。

群眾裡有人舉著標語寫道：「總統，再見！我們已經開始想你了。」

21歲的蒙桑（Marin Menzin）說：「席哈克代表一個特定的年代…如果他看到今天這長龍隊伍，一定會跳出來、走入人群，和大家握手寒暄。」

大約30國元首與政要預計明天齊聚巴黎，出席席哈克的追悼典禮。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天致哀表示：「席哈克總統奉獻一生為公眾服務，他努力不懈堅持的理想與價值，正是美法所共享。」

蓬佩奧回憶說，席哈克是這樣描述美國，「那是一個我所愛、我所欽佩、我所尊崇的國家，也是我非常瞭解的國家」。席哈克1950年代在美國就學與工作。

蓬佩奧在聲明中表示：「我們永遠不會忘記，美國2001年發生911恐攻事件後，席哈克總統是第一個訪問美國的國家元首。」

他說：「美國與法國一直在世界各地並肩推動民主與和平，這份不渝情誼延續至今。」

美國前總統柯林頓則讚譽席哈克是「剛毅果敢、嫻熟精練的政治家」。

白宮今天表示，美國駐法國大使麥考特（Jamie McCourt）將代表美國出席追悼典禮。

法國總統府艾里賽宮說，約有30國元首和政要料將在巴黎參加追悼會，包括俄羅斯總統蒲亭、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），而過去曾與席哈克密切合作的前世界領袖們，特別是與他頗有交情的德國前總理施洛德（Gerhard Schroeder）也會到場。

艾里賽宮表示，在席哈克之後繼任的前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）和歐蘭德（Francois Hollande），以及歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）也將出席。

摩洛哥王室今天表示，國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）由於肺部病毒感染尚在復元中，必須休養幾天，因此無法前往巴黎參加追悼典禮。而王儲穆萊．哈桑（Moulay El Hassan）將代表摩洛哥出席致哀。

(中央社)