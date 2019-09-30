格陵蘭島出土的因紐特人木乃伊，保存狀況相當完好，6個月大男嬰木乃伊就像洋娃娃。

格陵蘭國家博物館（Greenland National Museum）有一組非常特別的永久收藏，就是4具500年歷史的因紐特人木乃伊，號稱是「北美保存最好的木乃伊」，當中一具6個月大男嬰，推測是母親過世後被活埋陪葬，出土時除了眼球腐化只剩窟窿，其餘如深棕色毛髮、皮膚紋理等都清晰可見，就像個洋娃娃。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，這4具木乃伊實際上是在1972年與另外4具木乃伊一同出土，當時2名獵人在格陵蘭島西海岸、因紐特人過去棲息的洞穴發現兩座相隔1公尺的墓穴，墓穴裡遺體層層堆疊，獵人總共挖掘出8具遺體。

最令人驚奇的是，木乃伊出土時，身上組織完好如初，包括深色毛髮、皮膚紋理、手指頭上的白色指甲都看得相當清楚，尤其當中一具僅6個月大的男嬰，小小身軀包裹在毛料外衣裡，僅有臉蛋露出來，除了眼窩處留下窟窿，其餘如深棕色的頭髮、眉毛、嘴唇、皮膚等都清晰可見，保存狀態相當完好，科學家推估，這組木乃伊應該是在西元1475年左右下葬。

Pictured: Incredibly well-preserved mummies of a family of eight Inuits buried alive in Greenland 500 years ago https://t.co/vbEfWf0mpC — Daily Mail Online (@MailOnline) September 30, 2019

考古學家指出這8具木乃伊彼此有血緣關係，他們分別是6名女性、2名男性，其中較年長的3名女性年紀約在50歲以上，彼此是姊妹，另外3名女性則是她們的女兒，年紀介於18歲至30歲之間；2名男性則分別為4歲男童及6個月大男嬰。

考古學家說，因紐特人有母死子陪葬的習俗，他們甚至發現這名男嬰是因活埋致死，不過這在因紐特文化當中並不罕見，男嬰跟著陪葬，除了考量讓他在母親死後免於挨餓而死，另外也有一家人死後團聚的文化意涵。

考古學家推測，3名母親分別因為腎結石、便秘、健康不良而死，另外4歲大男童疑似患有唐氏症。

報導指，原本8具遺體只是普通下葬，但因為格陵蘭氣候嚴寒，導致遺體意外成為木乃伊。8具遺體身上分別由海豹、馴鹿皮製成的毛大衣裹著。

(中時電子報)