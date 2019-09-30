88歲布袋戲國寶大師黃俊雄（左三）寶刀未老，一人分飾多角。（許素惠攝）

雲林縣國際偶戲節將登場，雲林縣長張麗善（左九）和縣內各布袋戲大師齊邀大家來雲來看戲。（許素惠攝）

通通免費！國際偶戲節好戲連台

雲林國際偶戲節10月8至13日好戲連台，布袋戲國寶大師黃俊雄上午小秀絕活，吸引圍觀，雲林縣長張麗善宣布今年偶戲節入選文化部台灣文化節慶升級計畫，以及被觀光局列入台灣國際觀光年曆等好消息，強調扎根與傳承有成，更加深入布袋戲是台灣意象的文化品牌。

88歲的黃俊雄寶刀未老，一人分飾多角，超溜的口白及音色腔調，不但逗樂來賓，更吸引路過行人駐足雲林布袋戲館前觀賞，張麗善特地贈送一頂印有戲偶的帽子感謝大師為傳統文化的付出。

張麗善指出，2019雲林國際偶戲節年年獲得文化部「台灣文化節慶升級」競爭型計畫入選，也是交通部觀光局「台灣國際觀光年曆」重點活動，是「愈在地、愈國際」地方特色藝文能量的代表，布袋戲走過百年風華，雲林多年來堅持發展獨有的文化特色，型塑「台灣意象、雲林第一」的文化品牌，布袋戲傳習中心預計年底前發包興建，也透過加盟「AVIAMA總會」（偶戲友好城市國際協會），與全球9個國家、11個城市結盟交流、互動分享偶戲文化資訊，宣揚雲林在地布袋戲國際級藝文盛事，連結在地與國際，開拓雲林藝文國際能見度。

文化處長陳璧君表示，2019年雲林國際偶戲節除了特別邀請布袋戲人間國寶黃俊雄、陳錫煌大師帶來經典演出，還有日本、韓國、及俄羅斯等3國際偶戲團隊前來交流展演，第13屆偶戲金掌獎活動、小金掌獎競賽、布袋戲青年競演、Cosplay徵選競賽暨痛車秀、掌中優選巡演等。

偶戲節開幕音樂晚會10月10日在虎尾拜五街夜市廣場舉辦，此外，「偶戲小旅行」報名已經開跑，10月9日起至10月12日共4梯次，每梯次人數限制30人，採網路報名，將帶領你漫步悠遊剪紙打造的藝術村、品嘗在地媽媽的手路菜，親身體驗布袋戲文化。報名費300元。

(中時 )