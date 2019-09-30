里歐納德今天在快艇的媒體日上誇下豪語，將率領球隊在新球季奪得總冠軍，倘若願望成真的話，他將創下一項光榮紀錄。

歐瑞與約翰塞利是NBA史上唯二能在三支不同球隊奪總冠軍的球員，塞利生涯先後效力過5支球隊，分別在活塞、公牛與湖人拿下4枚冠軍戒，是NBA史上第一位在三支不同球隊獲得總冠軍的球員。

歐瑞則在火箭奪得2冠，改披紫金戰袍之後搭上湖人三連霸列車，來到馬刺又摘下2冠，生涯7枚冠軍戒，讓他享盡榮耀時刻。

然而塞利和歐瑞都不是當時球隊的核心人物，他們的身旁有羅德曼、艾塞亞湯瑪斯、布萊恩、喬丹、皮朋、鄧肯，每個人都是響噹噹的巨星，因此塞利與歐瑞扮演的是輔助角色。

里歐納德在馬刺與鄧肯、帕克組成鐵三角，2014年奪得生涯首冠，去年與馬刺鬧翻，遠走多倫多，幫助暴龍奪得隊史第一座總冠軍。

但里歐納德在今年夏天決定不續留多倫多，而是回到家鄉打球，不過卻讓湖人失望了，快艇不但成功「攔胡」，而且還挖來了保羅喬治。

里歐納德表示，「如果能在家鄉奪冠，而且是在不同的三支球隊封王，這是將是多麼偉大的紀錄啊！等到我退役之後肯定會是人人討論的話題。」

(中時電子報)