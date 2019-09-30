網友留言。（摘自花蓮快樂GO臉書網頁）

網友留言。（摘自花蓮快樂GO臉書網頁）

行政院長蘇貞昌今前往中央災害應變中心主持會報，裁示完後突然檢測災變中心同仁的視訊操作情況，但花蓮縣一直遲遲無法視訊，讓蘇貞昌非常不滿，臉色不悅。不過，蘇的行為確讓花蓮在地網友砲轟作秀，更有網友表示，說連線就要連線，父母官縣長當然先顧好花蓮不對嗎？慢一點連線有怎樣嗎！

蘇貞昌今（30日）前往中央災害應變中心主持工作會報，蘇裁示後突然檢測災變中心同仁的視訊操作情況，但卻發生與花蓮縣無法視訊連線狀況，造成蘇苦等8分鐘後才有聲音、12分鐘後才出現影像的情行，蘇當場面露不悅說，「現在我要等多久？」此時，消防署人員緊急解釋說，因正與氣象局連線，所以才會出現類似狀況。

雖然事後蘇貞昌受訪表示，沒有針對花蓮縣政府，是要求災變中心同仁對於所有規定、作業流程、機具等，都要做到最好，「我是要求我們自己」。不過，網友似乎不這樣想。

花蓮在地的網友就在臉書《花蓮快樂GO》粉專痛批蘇，表示「欺負花蓮人逆

你就比較大，要連線就連線，父母官縣長當然先顧好花蓮不對嗎？慢一點連線你就森七七」、「自以為是的電火球」、「他是不知道花蓮人早上也一團亂嗎」、「只會做秀的院長，花蓮人也要高鐵，高速公路。怎麼都沒聽到」、「花蓮縣長不用先處理花蓮縣的市縣民嗎？花蓮縣市民的安全不重要，跟你院長連線視訊就比較重要就對了，什麼跟什麼鬼阿」！

(中時電子報)