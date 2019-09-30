命大！護理師闖平交道遭撞左腳斷肢 13:582019/09/30 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣通霄鎮站區南側平交道30日發生行人遭區間車撞擊事故。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 通霄鎮通霄西里中山路南邊平交道附近30日下午1時許發生車禍，27歲蔣姓女護理師疑闖越平交道，遭區間車撞擊，卡在火車下全身多處擦傷及左腳踝斷肢，救護人員送醫急救。 蔣女徒步疑闖越平交道侵入軌道，遭正準備進站的北上2608列次區間車撞擊，車上30多名乘客只能在車上等候，另，預計12時37分南下開往彰化119列次自強號，也卡在通霄火車站內動彈不得。 苗栗縣消防局獲報趕抵救援，蔣女身穿護理師制服，雖尚有意識但全身多處擦傷且腳踝斷肢，目前命為搶救中。 (中時 ) #平交道 #斷肢 #通霄 #撞擊 #火車 也許您會感興趣 推薦閱讀 管國霖：長照2.0如失速火車 不轉向恐車毀人亡 19:512019/09/26 財經 阿里山林鐵本線平交道整修 停駛10天 16:262019/09/27 生活 議員會勘五叉路口 目擊砂石車與轎車猛烈碰撞 18:342019/09/27 社會 阿里山林鐵本線整修 停駛10天 04:102019/09/28 地方新聞 紅外線感應器有無啟動 待查 04:102019/09/28 地方新聞 火車車廂、海豹搖搖椅 北投共融遊戲場玩不膩 16:022019/09/29 生活 最怕颱風的火車 卸下防颱 10:572019/09/30 生活 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 蘇貞昌又發飆！防颱視訊這縣市讓他等到臉黑 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 金髮妹不舒服 遭大媽「扯髮巴頭」逼讓博愛座 - 社會 警查獲不法電子菸油集團 「茶道」品牌香精調製 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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