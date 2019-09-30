通霄鎮通霄西里中山路南邊平交道附近30日下午1時許發生車禍，27歲蔣姓女護理師疑闖越平交道，遭區間車撞擊，卡在火車下全身多處擦傷及左腳踝斷肢，救護人員送醫急救。

蔣女徒步疑闖越平交道侵入軌道，遭正準備進站的北上2608列次區間車撞擊，車上30多名乘客只能在車上等候，另，預計12時37分南下開往彰化119列次自強號，也卡在通霄火車站內動彈不得。

苗栗縣消防局獲報趕抵救援，蔣女身穿護理師制服，雖尚有意識但全身多處擦傷且腳踝斷肢，目前命為搶救中。

(中時 )