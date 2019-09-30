日本實施約5年半的8%消費稅將走入歷史，明天凌晨零時起迎接2位數的10%消費稅時代，日本政府擬把增加稅收用在償債及充實社福經費，但可能衝擊景氣與消費市場，影響有待觀察。

日本消費稅從平成元年的1989年首度開徵以來已逾30年，稅率也從當年的3%歷經幾次調漲。走過平成年代的消費稅，明天就要在令和元年邁入2位數的10%，可說是一大里程碑。這次調漲消費稅，著眼的是確保社會福利經費的財源，並重建日本財政。

● 增稅10月1日上路 店家做最後準備

日本消費稅明天將調漲到10%，今天是8%消費稅在歷史上的最後一天。日本放送協會（NHK）報導，日本時間明天凌晨零時起，除去外食及酒類的食品將適用輕減稅率，消費稅維持8%，許多店家因應價格變動及收銀機的系統切換，正在為10%消費稅做最後準備階段。

除了輕減稅率，許多中小型店家可以提供非現金交易2%到5%不等的點數回饋。

日本許多跨日營業的超市與家庭餐廳等，為了做好增稅準備，將暫停營業進行系統更新。

另外，包括JR、私鐵、地下鐵及公車巴士等交通公司，也會隨著增稅而提高票價。

● 電車等從10月1日首班車調漲票價

雖然消費稅是從明天零時增稅，但各交通公司都將從明天的首班車開始變更稅率；跨今天晚上到明天凌晨的車班，仍維持8%消費稅。

只要今天購買交通票券的定期票及回數票，就算從10月開始才使用，還是可以適用8%消費稅。

計程車資明天出車後將以10日圓為單位調漲，以東京都23區為例，起跳車資從410日圓變成420日圓，起跳里程約1公里多跳第一次表，接下來每233公尺跳表80日圓。

高速公路收費方面，則是從明天凌晨零時前後進入匝道做為區隔，來收8%或10%消費稅。

在日本提款的手續費也會調漲。就日本三大銀行三菱UFJ銀行、三井住友銀行及瑞穗銀行來看，現行108日圓將調漲為110日圓、216日圓的部分則漲為220日圓。

網購部分的消費稅則是以寄貨時間作為區隔。今天出貨的商品就適用8%消費稅，但今天下訂明天以後才出貨的商品，就適用10%消費稅。

● 便利商店與牛丼店起漲時間點不同

在便利商店部分，如果剛好在今天跨明天的時間點結帳，只要第一項商品在收銀機刷條碼的時間是今天，當下購買的商品都可以適用8%消費稅。

牛丼連鎖店原則上並非以零時作為區隔，吉野家是日本時間明天上午10時前、Sukiya（??家）是上午9時前、松屋則是明天下午3時前，都適用8%消費稅。

有國際機構認為，日本若要重建財政，消費稅率有必要調漲到20%以上，但日本首相安倍晉三7月3日曾說，「安倍政府完全沒有考慮再繼續調漲消費稅」、「未來大約10年的時間沒有調漲必要」。

● 日本消費稅未來還漲不漲

安倍這段話是在參議院大選前所說，並向選民訴求調漲消費稅到10%是為了建構一個全世代型的社會福利制度，最終也獲選民認同，贏得參議院大選。

目前預估調漲消費稅到10%可帶來約5.7兆日圓的稅收，日本政府將把約半數稅收作為歲入收入健全財政之用，另外部分稅收用來充實社福經費，這是因為日本社會面臨高齡化課題，社會福利經費支出增加，政府深感難為無米之炊。

日本2018年度社福支出約121兆日圓，預估2025年支出140兆日圓，到2040年時更將高達190兆日圓。

日本包括年金、醫療及照護等社會福利經費，財源主要來自保險費，但每年經費缺口仍需要政府投入逾30兆日圓稅金填補。這個結果導致中央與地方到2019年度結束時，預估總計舉債額將達1122兆日圓，是先進國家最糟的水準。

但重點就在於，消費稅漲到10%就夠了嗎？

● 重建財政 10%消費稅杯水車薪

擔任政府財政制度等審議會委員的一橋大學教授佐藤主光說，消費稅漲到10%也不過是杯水車薪。

佐藤說，國家債台高舉不是因為景氣不佳，考量到隨著高齡化進展而增加的社會福利經費支出，日本的財政已不是能等待10年的狀況，假設進一步再調漲消費稅不是選項之一，什麼都不做就要想解決是不可能的事。

根據日本內閣府估算，就算未來能實現比現在更高的經濟成長，日本財政收支到2025年度仍有2兆3000億日圓赤字。

問題是到了2025年時，日本戰後嬰兒潮的世代都已逾75歲，總數將達2180萬人，高齡化問題更加嚴峻。

佐藤認為，從民眾角度來看，最好是不調漲消費稅，又能夠拿到更多的社會保障給付，但重點在於，現在社會保障的權利與義務是否取得平衡、這個制度能長久運作下去，及能把這個制度留給後代子孫嗎？大家從這些角度來思考問題很重要。

● 回顧過去 消費稅增稅確實衝擊景氣

有民眾擔心，消費稅增稅後會為家庭支出帶來負擔，也可能會衝擊消費市場。

日本上次調漲消費稅是在2014年4月從5%調漲到8%，由於消費者預期心理影響，調漲前先購屋購車的人很多，結果在調漲後因為需求減少，造成個人消費停滯。

從數據上來看，增稅後的2014年4月到6月換算國內生產毛額（GDP）年率為負7.1%，比2011年日本311大地震後景氣惡化的負6.9%還糟。

因為增稅跟景氣惡化風險確有關係，日本政府這次也提出相應對策，例如給予非現金消費的點數回饋、部分家戶能以更划算金額購買商品等，但實際效果仍待觀察。

(中央社)