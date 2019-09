美國快時尚服飾品牌Forever 21不敵網購趨勢衝擊,今天聲請破產,將停止在全球40國的營運,並關閉全球350家分店。

在越來越多消費者改用亞馬遜(Amazon)等網站網購之下,2017年開始,西爾斯控股公司(Sears Holdings Corp)和玩具反斗城(Toys 'R' Us)等20多家美國零售業者紛紛聲請破產。

根據美國德拉瓦州地區破產法院(U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware)的文件,Forever 21估計其綜合負債在10億美元到100億美元之間。

Forever 21表示,已從以摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)為代理的現有貸款機構獲得2.75億美元融資,並從TPG Sixth Street Partners及其部分附屬基金獲得7500萬美元。

根據Forever 21,有了這些基金,公司將繼續經營網站及在美國的數百家門市,並著重在有利可圖的核心事業上。

在此同時,Forever 21將在40個國家終止業務運作,預計關閉350家分店,但會繼續營運墨西哥和拉丁美洲的業務。

1984年創立的Forever 21現有815間商店,分布於57個國家。上週曾表示將退出日本,並在10月底關閉所有分店。

(中央社)