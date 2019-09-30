中華職棒中信兄弟球星「恰恰」彭政閔昨晚引退賽，讓球迷相當不捨，而味全龍也有一位令球迷想念好身手的「森林王子」張泰山，今年11月在味全龍與澳洲職棒阿德雷德巨人隊的國際交流賽，將穿上熟悉的49號球衣回到先發打序。

味全龍今天正式宣布11月初在嘉義舉辦「巨龍抵嘉 台澳大戰」的國際交流賽，門票將於周六（10/5）於全家便利商店開賣，有啦啦隊熱區550元、全票400元及半票250元三種選擇，今天的宣布記者會包括張泰山、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、味全龍領隊吳德威、阿德雷德巨人隊總經理戴維森（Nathan Davidson）及嘉義市長黃敏惠都出席力挺。

魏應充表示，球隊成軍之後積極進行練習賽，期許藉由以賽代訓方式加速球隊磨合，由於味全龍隊打擊教練張泰山效力過澳洲職棒阿德雷德巨人隊，透過這層關係促成這次國際交流賽。

張泰山在2018年告別澳職前夕，在最後一個打席以滿貫全壘打完美落幕，相關畫面更締造當年澳職觀看點閱率最高的影片，張泰山說：「非常感謝創辦人(魏應充)及球團用心安排，邀請我的前東家來台進行交流，我知道很多球迷還希望我打球，這次交流賽或許有機會滿足球迷期待先發登場，至於會穿上哪一件球衣，就請大家拭目以待，歡迎大家到場支持這次交流賽。」

對於張泰山睽違20年穿上味全龍49號球衣回到先發打線，龍隊領隊吳德威半開玩笑說：「這幾天一直和正在美國的總教練葉君璋討論這件事，但是因為泰山本人堅持要打第4棒，可是現在球隊第4棒有川崎宗則在競爭，可能兩人一個第3棒、一個第4棒。」

吳德威補充，今年6月龍隊首場球迷見面會，巨人隊總經理戴維森就熱情參與，以行動支持味全龍回歸中職及張泰山擔任教練，當時已經約定台澳兩支職棒隊伍要多多交流，很開心促成這次交流賽。

(中時電子報)