網路近日流傳蔡英文總統與外賓於總統府綠廳合照時，背後懸掛的字畫為中國前領導人毛澤東「長征」詩文， 總統府發言人張惇涵表示，經查證這是一張經後製造假的圖片，偽造者意圖讓各界誤認政府會收藏類似書畫。

總統府將原有的照片與網路照片做比對指出，網路流傳字畫為毛澤東「長征」詩文（如圖一），經查證這是一張經後製造假的圖片，偽造者將原照片（如圖二）中我國書法家陳雲程先生作品竄改為毛澤東詩文，意圖讓各界誤認政府會收藏類似書畫。實際上總統府僅典藏具重要文化、歷史價值之我國、外賓借展或致贈作品，敬請各界鑒察，勿以訛傳訛。

張惇涵附帶說明，原照片中背景所懸掛之書法作品，為本土書法耆宿陳雲程之手筆，其文字乃摘自明代呂坤「呻吟語」：「大其心容天下之物，虛其心受天下之善，平其心論天下之事，潛其心觀天下之理，定其心應天下之變.....」。

(工商 )