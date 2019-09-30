江男賣給羅男的改造空氣槍。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

27歲江姓男子在網路賣場，標榜販售「專為消費者量身打造特殊需求」等玩具空氣槍，羅姓模具公司老闆聯繫購買，江告知「價錢越高，威力越高」，協議具殺傷力空氣槍1把5萬元，江不但設計槍徽，還送調整彈簧強度的教學影片，經警查獲，江辯稱只是噱頭，臺中地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

起訴書表示，江男在網路拍賣網站開設賣場刊登販售玩具用空氣手槍的訊息，標榜「絕對耐用」、「專為消費者量身打造特殊需求」。

24歲羅姓模具公司老闆因有防身需求，要購買有篩傷力的空氣槍，在2019年3月14日透過line通訊軟體與江男聯繫，江回覆「我們這些都不是適合打生存，我們是賣給特殊用途的人」、「價錢越高、威力越高」等訊息。

兩人約定以5萬元出售以二氧化碳為動力，可發射金屬彈丸、具殺傷力的空氣槍。江男並教羅，可將空氣槍內的彈簧換成短款，以降低動能就能避免警方查緝。

江男在臺中市崇倫街的工作室內，改造空氣槍彈簧加強射擊動能，並將自己設計的金黃色圓形槍徽，將扳手、快瞄鏡槍燈及鋼珠等裝在槍箱內，透過貨運公司寄到羅男的模具公司。羅收到後，詢問江男如何調整槍枝動能強度，江男在3月16日將教學影片傳給羅男，教導如何更換彈簧。

警方循線查獲，將空氣槍送鑑定後，該空氣槍金屬彈丸最大發射速度為150.1公尺／秒，動能為9.91焦耳，換算單位面積動能為35.2焦耳／平方公分，具有殺傷力。

江男到案，否認製造、販售具有殺傷力空氣槍，辯稱他出的貨是合法的，賣給羅的空氣槍有客製化所以才賣5萬元，他傳給羅的訊息只是為吸引購買的噱頭。

(中時 )