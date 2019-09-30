中颱米塔近逼，北北基今放颱風假，但北市中午前未出現大風雨，讓人質疑放錯假，台北市長柯文哲30日表示，首都生活圈合在一起就很麻煩，天有不測風雲，就算10次猜對9次，有1次沒猜對就慘了，常常這就是政治妥協的產物。

北北基今放颱風假，北市中午前未出現大風大雨，未達放假標準，外界質疑颱風假白放了。柯文哲表示，現在很麻煩，首都生活圈台北市每天有80萬人進來上班，放假是按居住、工作所在地決定，若台北市正常上班，可是住在新北市就可以不用上班，可能發生小學生到校上課，老師不來的情況，首都生活圈合在一起就很麻煩。

柯文哲指出，新北市幅員很大，過去也沒有經驗或演練把福隆和林口要分開處理，臨時要做也有問題，因為今天下午基隆、新北有些地方就進入放假標準，早上上班下午放假就被罵翻。

他說，原則上還是以首都生活圈做考量，不要只放半天，有問題颱風過後再討論。

柯文哲強調，不是他決定的，這是大家商量，主要是新北市侯友宜聯絡，因為新北市人最多，最後北市、基隆都同意。

柯文哲說，放颱風假是每一個民選首長最大的惡夢，天有不測風雲，昨天晚上10時決定跟今天早上5時決定會差很多，颱風還是會轉的，可是早上5時才決定8時要不要上班，民眾又會有問題，不然老實講如果今天早上5時才決定會更精確，因為時間愈接近預測愈精確，可是老百姓又不喜歡，常常這就是政治妥協的產物。

(中時 )