第54屆電視金鐘獎本週六即將舉行頒獎典禮，今年以《菜頭梗的滋味》、《雙城故事》一舉入圍男主、男配角獎的龍劭華，先傳出捷報！他主演的華視金選劇場《忘川》，獲得日本最高榮譽獨立電影獎(The Top Indie Film Awards)的最佳男主角和最佳編劇，龍劭華獲知得最佳男主角說：「謝謝導演，讓我在國際上揚眉吐氣！」表示能在這麼多國家參與的獎項中脫穎而出非常榮幸。

龍劭華以《忘川》獲東京獨立電影獎最佳男主角。（華視提供）

《忘川》同時也入圍最佳影片、最佳導演、和最佳配樂，加上今年8月美國獨立電影獎(The IndieFEST Film Awards)的卓越獎(Award of Excellence)，以及6月奧尼羅影展(Oniros Film Awards)最佳導演獎，累計已獲得4個獎項的肯定！對於《忘川》再次獲獎，導演楊孟嘉說：「最開心的就是龍哥能獲獎，尤其是不同語言、不同的文化能獲得肯定很不容易」。

日本東京最高榮譽獨立電影獎(The Top Indie Film Awards)成立約五年之久，屬於季賽性質獎項，每季公布優秀的影視得獎與入圍作品，在夏季競賽中《忘川》以最佳男主角龍劭華、最佳編劇楊孟嘉、廖惠敏獲得2個獎項，以及最佳影片、最佳導演楊孟嘉，以及由劉韋弘擔任配樂的最佳配樂的3項入圍肯定。導演楊孟嘉說：「當初報名原本以為只要能獲得一個國際獎項就很滿足了，沒想到目前累積了4個獎項，非常感謝各國影展評審的喜愛」。

(中時 )