策展人王以亮解說他參展的三角形油畫「終極盼望」。（陳淑娥攝）

策展人王以亮解說他參展的三角形油畫「終極盼望」。（陳淑娥攝）

藝術家王德合展出「北大武山印象」三角形畫作。（陳淑娥攝）

海線校園藝術饗宴登場！13位在地資深藝術家、大學教授、新銳藝術創作者，於弘光科大藝術中心舉辦「2019 New Being Art – 超越現存」藝術展，以藝術回應對環境、生命、靈魂的終極關懷，並呼應聯合國SDGs世界永續發展議題，其中跳脫方形框架的三角形畫作，更提供觀眾不同的藝術視角，31件包括油畫、雕塑、陶藝、版畫等前衛藝術作品歡迎參觀。

參展藝術家均為「NEW BEING ART 15D 」成員，這是4年前成立的台灣新藝術團體，由中山大學教授王以亮擔任召集人。

王以亮指出，展出主題「超越現存」，希望傳達新存在的世界引領大家看到終極盼望、重建心靈、建立生存勇氣。藝術是回應環境、生命、靈魂終極關懷最有存在意義一種方式，人的價值也只有與藝術結合中才能體現。

王以亮解說他參展三角形油畫「終極盼望」，紅色、黃色、藍色旋動筆觸在畫面中呈現一種場域動態，以獨創的自旋風格來詮釋地球暖化的聖嬰現象，希望喚起大家一同展望未來重視永續發展，他強調，在團體中推廣三角形繪畫創作，期盼打破常見的方形繪畫框架。

陳慶夥、陳冠勳展出作品以木頭為基本素材的複合媒材，陳慶夥多件作品運用漂流木搭配其他媒材呈現，色彩繽紛，賦予漂流木新生命力；陳冠勳用桃花心木原木加上聚酯纖維材質創作出「延續Ⅲ」作品，樹幹中似有水滴注入及流動，他說，這系列作品運用水、植物、種子意象，傳達「死亡可能是另一個生命的開始」這種生生不息概念。

藝術家王德合也展出「北大武山印象」三角形畫作，王德合指出，攀爬北大武山，山上蒼勁鐵杉所富含的生命力令他相當感動，以橘色底色、藍色底色的正三角形畫作來呈現這種感動，組合起來就是六角形，視角更多元多變。

文化創意產業系藝術中心主任吳振廷指出，展覽匯集留學美國、義大利、西班牙、法國、日本及國內知名藝術家，作品多元豐富，是具有前膽性及教育美學意義的展覽，展期即日起至10月21日止，開放民眾觀賞，時間為上班日上午10點至晚上8點。

(中時 )