身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲盼把鴻海創辦人郭台銘列不分區立委，他30日表示，如果郭願意當然是求之不得，既然沒有母雞，總要想一個折衷辦法。

面對要把郭台銘列民眾黨不分區立委，柯文哲今天中午前往災害應變中心視察前接受媒體訪問表示，如果郭願意當然是求之不得，問題是說郭現在是無黨一身輕，有機會遇到的話再遊說。

柯文哲強調，總是有母雞還是比較好選，他這幾天到南部跑行程，發現有總統參選人在拉抬效果還是差很多，既然沒有要選總統，總要想一個折衷的辦法。

對於是否由郭台銘提供不分區人選會較令人耳目一新，柯文哲說，向天下徵才沒有說一定要怎樣，主要是找專業人士，郭台銘認識的財經專業人士一定比他多，郭提供一些名額，由我們面試，這可以再研究看看，歡迎郭提供人選。

此外，台北市政府市府顧問蔡壁如稱不想選但使命必達，柯文哲說，他常在跟部下、學生講，喜歡的事做得好哪有什麼稀罕，不喜歡的事情做好才重要，喜歡的事叫遊戲，打電動可以打到晚上2、3點，可是叫你上班到2、3點，這才是達人文化最困難的。

(中時 )