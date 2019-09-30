日本碩果僅存提供呼叫器（BB Call）服務的業者，今天結束後將正式終止商業服務，為BB Call在日本走過50年歷程劃下句點。

日本放送協會（NHK）報導，日本目前唯一一間提供BB Call服務的東京電信通信公司（Tokyo Telemessage），由於使用者愈來愈少，今天結束後就將終止服務。

日本電電公社（日本電信電話公社，NTT前身）從1968年開始提供BB Call業務，跟台灣很像的是，日本人也會利用數字諧音，透過BB Call來傳達訊息，例如0840（日文數字發音近似早安）、0906（日文數字發音近似遲到），廣受日本女高中生等年輕族群喜愛。

BB Call在日本被暱稱為「口袋鈴聲」，當時年輕人都把同樣使用BB Call的友人稱為「鈴友」，引發許多社會現象，到1996年發展到最高峰，當年簽約用戶數逾1000萬件。

不過，BB Call風潮隨著行動電話普及而減少，提供全日本BB Call傳訊服務的NTT docomo，在2007年結束BB Call業務，僅在沖繩地區提供BB Call服務的沖繩地方業者，也在2017年結束業務。

東京電信通信公司是全日本碩果僅存的業者，從2013年後就不再接受新用戶申請，到目前只提供關東地區不到1500人傳訊服務。

雖然BB Call從明天起不再提供商業服務，但東京電信通信公司將把BB Call使用的電波，繼續用在防災無線等方面。

(中央社)