高雄市長韓國瑜日前在議會答詢批評「大港開唱」不入流，行政院副院長陳其邁則表示「以偏概全」，用政治的眼光或角度來看，應把「大港開唱」還給高雄人、還給文化人。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千發文諷刺，陳連問題都沒有搞清楚，就不分青紅皂白的「逢韓必罵」，這樣的人真的是「暖男」嗎？網友也紛紛留言轟陳其邁。

陳其邁日前表示，「大港開唱」是台灣最大的民間音樂祭，非常成功，很多年輕人都非常喜歡，若帶著政黨的顏色，將「大港開唱」很多不同的獨立樂團講成下流或不入流，他覺得這是以偏概全，用政治的眼光或角度來看，應把「大港開唱」還給高雄人、還給文化人。

對此，孫大千在臉書質疑，連問題都沒有搞清楚，就不分青紅皂白的「逢韓必罵」，這樣的人真的是「暖男」嗎？他認為陳應該先想想幾個問題。一、是「大港開唱」決定要離開高雄市，又不是高市府不繼續支持「大港開唱」。陳其邁希望「把大港音樂祭還給高雄人還給文化人」，應該去拜託「大港開唱」才對。二、「大港開唱」在過去幾年之中，得到中央政府將近5000萬元的補助，不過是準備一些書面資料來回應議員的質疑，又怎麼能夠算是「查水錶」？三、因少數演出人員粗鄙不堪的語言，而影響「大港開唱」整體的水準和評價，這些害群之馬應該向所有愛好「大港開唱」的朋友道歉才對。

網友也紛紛回應表示「輸了高雄突然就裝成暖男」、「再裝也掩藏不住他的本性」、「這種無法判斷是非對錯的人，怎麼可以敗選後再當行政院副院長，然後領納稅人的辛苦錢」、「裝模作樣，內心根本很骯髒，裡外不一，為騙票而裝暖」、「無是非的副院長」、「其邁在鏡頭前是假象」、「民進黨的水準只此而已」。

(中時電子報)