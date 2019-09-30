台北市立動物園兩棲爬蟲動物館有新朋友跟大家見面囉!「玻璃蛙」和「苔蘚蛙」聯合現身。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園又有新朋友囉！在兩棲爬蟲館工作團隊努力下成功繁殖「玻璃蛙」和「苔蘚蛙」寶寶，這2種特殊的新朋友都受到民眾熱烈期待。「苔蘚蛙」身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，看起來就跟石頭上的苔蘚一模一樣，遊客想要找到牠還不容易。

「弗氏玻璃蛙」最大特點是腹部有玻璃般的透明皮膚，可以看到內部器官，移動時還會隨著四周環境改變體色，完全融入環境，親眼觀察過玻璃蛙的人，都會驚呼好神奇！「苔蘚蛙」則是動物園的「偽裝高手」，外觀看起來像布滿苔蘚，遊客全神貫注也未必找的到。

園方表示，為了讓幼蛙有安全、舒適的生活環境，方便遊客觀察，保育員用心設計及佈置蛙寶寶生活的迷你展示環境，讓民眾走到兩爬館入口處，就有機會觀察到這2種特殊的小型青蛙。

保育員說，這2種蛙共同的特點就是不容易被發現，「玻璃蛙」休息時，也喜歡「黏」在樹葉的背面，為了讓天敵並不容易發現。遊客可到兩爬館考驗自己的眼力，看看是否可找到牠們。透過與蛙寶寶近距離接觸，希望喚起大家對蛙類保育的重視。

(中時 )