農委會於今上午發布土石流警戒區資訊，新北市土石流黃色警戒共計有16條，分布地區在烏來區忠治里2處、信賢里2處、福山里2處、坪林區永德里3處、坪林里1處、大林里3處、石嶆里1處、粗窟里2處，新北市府呼籲，土石流潛勢溪流保全戶提早疏散避難。

(中時 )