新北土石流潛勢溪 16條警戒 14:072019/09/30 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北土石流潛勢溪，共計16條警戒。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農委會於今上午發布土石流警戒區資訊，新北市土石流黃色警戒共計有16條，分布地區在烏來區忠治里2處、信賢里2處、福山里2處、坪林區永德里3處、坪林里1處、大林里3處、石嶆里1處、粗窟里2處，新北市府呼籲，土石流潛勢溪流保全戶提早疏散避難。 (中時 ) #土石流 #新北 #潛勢溪 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北深坑多福宴開跑 好吃又好玩 12:512019/09/27 生活 質詢長短正夯 新北議會決議拉長1小時 17:032019/09/27 政治 新北檢2020查賄選、反賄選開跑 傳LINE也能檢舉賄選 18:302019/09/27 生活 攜新北小農 板橋大遠百、台北寶慶店獨賣好食材 19:402019/09/27 生活 義警界最高榮譽 新北金勤獎登場 19:592019/09/27 社會 都更危老開花結果 新北舊市區大案搶進 04:102019/09/28 財經焦點 新北最貴房價 永和43.2萬／坪奪冠 04:102019/09/28 財經焦點 新北農漁精品展 產地直送尚青 04:102019/09/28 地方新聞 免費塗氟、打疫苗 新北長者有福了 04:102019/09/28 地方新聞 大選查賄起跑 新北檢推LINE檢舉 04:102019/09/28 地方新聞 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 - 生活 颱風假惹議 新竹市長林智堅回應了 - 生活 米塔不排除登陸 氣象局：有無登陸雨勢都很大 - 生活 颱風眼開了！颱風論壇：米塔正努力捲阿捲！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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