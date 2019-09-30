大政治大爆卦-無色覺醒》救災權衡輕重 蘇揆只管地方首長在不在 14:072019/09/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今前往中央災害應變中心主持會報，突然檢測災變中心同仁的視訊操作情況，但花蓮縣一直遲遲無法視訊，讓蘇貞昌非常不滿。 不過，蘇貞昌的行為確讓花蓮在地網友砲轟作秀，更有網友表示，說連線就要連線，父母官縣長當然先顧好花蓮不對嗎？慢一點連線有怎樣嗎！ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠營質詢放水 當年蘇縣長免進議會 04:102019/09/26 政治要聞 《經濟》綠能產業發展，蘇貞昌：盼中央、地方雙贏 14:492019/09/26 財經 回應高市議會 蘇貞昌：為市長方便違反民主 09:472019/09/27 政治 挺大港開唱 蘇貞昌反酸韓國瑜粗俗 10:352019/09/27 政治 蘇貞昌：為了方便違反民主的運作 就比較不好 11:032019/09/27 政治 蘇貞昌自誇：上任後讓國人感受到「有政府」 11:472019/09/27 政治 快評》為老縣長集體放棄質詢 更糟糕 12:352019/09/27 政治 施政報告 蘇貞昌：台商回台超過六千億 13:452019/09/27 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》打韓車輪戰 高雄議會黑暗時刻？ 14:132019/09/27 政治 周錫瑋轟蘇貞昌 對不起新北市民 18:312019/09/28 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 朱立倫也救不了韓國瑜 - 政治 預料韓國瑜會崩盤？網驚呼「他」算到了！ - 政治 台大畢業生面試批韓 下場GG了 - 政治 網路民調韓蔡差距太驚人 洛杉基啞然失笑 - 政治 不再裝暖男？陳其邁向韓喊這番話 網譙聲一片 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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