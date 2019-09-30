行政院長蘇貞昌今前往中央災害應變中心主持會報，突然檢測災變中心同仁的視訊操作情況，但花蓮縣一直遲遲無法視訊，讓蘇貞昌非常不滿。

不過，蘇貞昌的行為確讓花蓮在地網友砲轟作秀，更有網友表示，說連線就要連線，父母官縣長當然先顧好花蓮不對嗎？慢一點連線有怎樣嗎！

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(中時電子報)