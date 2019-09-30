電影《陽光普照》被視為今年金馬獎的大熱門，今（30日）發布正式預告及海報，透露更多電影的蛛絲馬跡。一家人因小兒子巫建和砍人進了少年輔育院，讓平凡家庭掀起風波，片中他無聲落淚的畫面揪心動人，曾獲金鐘獎肯定的巫建和電影中有場院生打群架的戲，他主動要求對方毫不手軟「打真的」，相當敬業。

拍攝一開始大家怕真的傷到巫建和，每個人都手下留情，巫建和坦言：「拍出來效果都不是很好，後來我叫他們直接來吧！」真槍實彈地挨了拳打腳踢，他也暗自慶幸練過散打，懂得保護自己，好在最後畫面完美呈現，沒有白白挨打。

《陽光普照》巫建和演技爆發備受國際矚目。（甲上娛樂提供）

巫建和從血氣方剛到內斂成熟的演技，在國際影壇上打響名號，獲得外媒及觀眾肯定。在開拍前6、7個月開始與曾在少年輔育院院生聊天取材，他說：「從他們的言談中我了解在輔育院的生活，大家會一起在很狹窄的空間裡洗澡、吃飯、睡覺與生活，每天要上課。你會很想趕快飛出去，但你出不去。」

睽違3年，導演鍾孟宏新作《陽光普照》備受矚目，鍾導坦言自己很喜歡4個字且帶有正向意涵的詞語，他笑言：「《一路順風》、《陽光普照》…我想下一部應該就要拍《普天同慶》了。」這些片名的詞彙蘊含著喜悅與順遂，但與劇情呈現的跌宕人生呈現有趣的對比。鍾導也表示《陽光普照》的故事原型來自於他同學的真實故事，「有次巧遇1個同學，他說他年輕時傷了人，多年後當時一起傷人的友人跑回來跟他要錢，從此也成為他和家人的惡夢。」這段故事讓鍾導著迷，也成為電影《陽光普照》的創作起源。

《陽光普照》柯淑勤、巫建和、吳岱凌、陳以文、許光漢。（甲上娛樂提供）

《陽光普照》集結影壇新星巫建和、劉冠廷、許光漢，以及金獎影后柯淑勤、尹馨、温貞菱與陳以文等實力派演員共同演出，由金馬獎導演鍾孟宏執導，該片繼獲選多倫多國際影展和釜山國際電影節後，近日再傳捷報入選第32屆東京影展「世界焦點」單元，感動口碑在國際影壇持續發酵。該片將於11月1日全台上映。

《陽光普照》正式海報。（甲上娛樂提供）

(中時 )