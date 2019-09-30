中颱米塔颱風來襲，新北市30日停班停課，淡海輕軌今日自上午6時起班距15分鐘正常營運，但依中央氣象局預估，新北市淡水地區下午6時起，平均風力將達6級以上，達列車暫停營運標準，淡海輕軌於下午6時起全線暫停營運。

新北捷運公司表示，後續將視新北市政府發佈之颱風情形及現場實際狀況重啓營運，民眾搭車前請先透過新北捷運公司官網查詢。

(中時 )