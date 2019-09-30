預估平均風速達6級 淡海輕軌今下午6時起停駛 14:142019/09/30 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中颱米塔颱風來襲淡海輕軌今下午6時起停駛。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中颱米塔颱風來襲，新北市30日停班停課，淡海輕軌今日自上午6時起班距15分鐘正常營運，但依中央氣象局預估，新北市淡水地區下午6時起，平均風力將達6級以上，達列車暫停營運標準，淡海輕軌於下午6時起全線暫停營運。 新北捷運公司表示，後續將視新北市政府發佈之颱風情形及現場實際狀況重啓營運，民眾搭車前請先透過新北捷運公司官網查詢。 (中時 ) #營運 #新北 #輕軌 #淡海輕軌 #淡海 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄉民老婆吳卓源新發MV 邀玩新北青春山海線 13:462019/09/26 生活 新北屈公病達18例 防治範圍擴大至32公里 16:292019/09/26 生活 新北打卡聖地象鼻岩驚傳民眾墜海 無生命跡象 16:062019/09/26 社會 新北鬥艷時尚伸展台 侯友宜獻走秀處女秀 19:492019/09/26 生活 新北屈公病達18例擴大防治 04:102019/09/27 地方新聞 新北青春山海線 低碳一路Higher 04:102019/09/27 地方新聞 新北反霸凌 教育局長化身柯南 04:102019/09/27 地方新聞 質詢長短正夯 新北議會決議拉長1小時 17:032019/09/27 政治 新北檢2020查賄選、反賄選開跑 傳LINE也能檢舉賄選 18:302019/09/27 生活 攜新北小農 板橋大遠百、台北寶慶店獨賣好食材 19:402019/09/27 生活 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 - 生活 颱風假惹議 新竹市長林智堅回應了 - 生活 米塔不排除登陸 氣象局：有無登陸雨勢都很大 - 生活 颱風眼開了！颱風論壇：米塔正努力捲阿捲！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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