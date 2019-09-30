台北市長柯文哲日前與柯粉見面時，稱扣掉統獨，藍綠都一樣，但國民黨餐桌禮儀較好，被解讀是暗諷民進黨，行政院長蘇貞昌說他們不容任何人恥笑或講風涼話，柯今表示，老百姓自己有眼睛，權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，只是說我們在講別人的時候，也要去思考以後我們怎麼去避免這種問題。

上周末柯粉見面會上，柯文哲指扣掉統獨，藍綠兩黨都一樣，但國民黨餐桌禮儀較好，被外界解讀是暗諷民進黨，蘇貞昌則說他們不容任何人恥笑或講風涼話。

柯文哲說，老實講老百姓自己有眼睛，他最近還在思考這問題，權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，只是說我們在講別人的時候，也要去思考以後我們怎麼去避免這種問題。

柯文哲被追問是否認為蘇貞昌已經腐化？剛說絕對的權力使人絕對腐化？柯先是問，哪一台的？接著說，哇，打蛇隨棍上。

所以認為民進黨政府有腐化的跡象？柯文哲強調，整個國家不要太過媚俗，不要把手段變目標，聽太多如果沒有當選，那些理想都沒辦法實現的話，後來就把當選變目標，目標合理化所有行為。

柯文哲質疑，印花稅要取消他沒意見，但要告訴他以後每年少49億要怎麼解決？陸客不來，要把旅館業的稅減少也同意，但要停多久？減稅要減多久？何時要恢復？如果台北市每年少掉3億稅收，要怎麼處理？

他說，最近接到監察院糾正，心裡面就OOXX，去年前行政院長賴清德說公務員要加薪3％，錢要地方自己去籌，卻被糾正北市去年人事費增加，「增加也是你要我增加」，再被監察院說要檢討，這不是很扯嗎？

柯文哲認為，討好選民的政策，大撒幣政策還是要務實，減政輕稅也同意，但北市1年少掉幾十億，就是舉債來的，債留子孫也不是好的方法。

(中時 )