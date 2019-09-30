受米塔颱風環流影響，交通部公路總局表示，共預警性封閉道路計3處，包括台8線116K-153K關原至洛韶路段、台7線羅浮至棲蘭(22K~85.6K)、台9甲線烏來至孝義路段(14.5K~19K)，均在明日上午視風雨情形決定開放。

公路總局表示，台8線116K-153K關原至洛韶路段，已於29日17時30分實施預警性道路封閉；台7線羅浮至棲蘭(22K~85.6K)，將於今日15時起只出不進，另於今日16時起預警性封閉道路；台9甲線烏來至孝義路段(14.5K~19K)，將於今日20時起預警封閉道路。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

(中時 )