台中市日前傳出一隻小貓遭台電西屯變電所內誘貓籠捕捉，天氣酷熱，貓咪最後被熱死在籠內，引發網友憤怒，對此，台中市動物保護防疫處表示，將派員至台電調查，釐清相關人員作業程序，依法處置；台電說，常有貓咪進入所內，為防止攀登變電設備造成停電事故，設置捕貓鼠籠放於設備周圍，因傳達訊息疏失，對小貓死亡表達遺憾與抱歉，未來將加強變電所巡檢次數，必要時加裝監視器加強管理。

台電西屯變電所有貓隻被關在誘捕籠，民眾擔心天氣炎熱貓隻可能中暑通報，但台電人員遲未前往，又向台中市動保處通報，動保處接獲通報後立即派員到場，但因變電所上鎖無法進入。

動保處強調，使用誘捕籠捕獲犬貓，即為當期間的管領動物者，依《動物保護法》必須提供所管領動物安全、乾淨、通風、排水以及適當遮蔽、照明與溫度的生活環境。

市府將派員至台電調查，釐清相關人員作業程序，依法處置；此外，針對動保處人員於現場疏失未回報請求支援，市府也將懲處、檢討並加強人員訓練。

台電表示，因近來發現常有貓咪進入變電所內，為防止攀登變電設備造成停電事故，才設置捕貓鼠籠放於設備周圍，這起事件因傳達訊息疏失，對小貓死亡表達遺憾與抱歉。

變電巡檢員或工作班巡視時，如發現捕獲貓咪，便會即刻將貓咪隨貓籠帶至遠處放生，避免其再返回變電所附近，引起跳電危機。

台中區處指出，28日網路交流平台PO鋪文「台電曬貓」，指出西屯變電所設置捕貓籠，捕獲貓咪未及時處置，造成貓咪死亡，經調查究其原因為通報訊息、意思未能完全轉達的疏失導致。

台電調查，25日當時信息傳達至變電巡檢員時，因未敘明貓咪「已遭貓籠捕獲」，只敘述有貓進入所內，當時巡檢員正在其他變電所與作業中，事後又直覺認為西屯變電所當下無事故產生，誤判貓咪應已自行離開變電所危險區域內，小貓在補貓籠時間過長釀憾事。

台中區處對小貓死亡表達遺憾與抱歉，也針對未來類似情形如何在尊重生命及兼顧供電可靠度下妥適處理進行檢討，未來將加強變電所巡檢次數，必要時加裝監視器加強管理。

(中時 )