台中市文化局主辦、邁入第17年的「台中爵士音樂節」，今年將於10月11日至10月20日邀請爵士愛好者一起JAZZ YOU UP！活動主場地將於市民廣場及草悟道舉行。

此外，副場地將於台中港區藝術中心清水廣場、台中市立圖書館豐原分館以及霧峰立法院中部園區也有相關演出，一連10天的音樂活動、超過50場次的精采演出。預期10天活動期間，可吸引140萬人潮湧入、帶動周邊飯店與旅店的平均住房率。

文化局長張大春表示，台中爵士音樂節已辦理17年，今年首度以「爵士生活在地化」的概念出發，除了推廣音樂藝術文化，更從生活面向結合地方產業向下扎根，廣邀場地周邊以及台中在地店家參與爵士音樂節串連活動，由合作店家主動推出創意爵士相關商品或優惠方案，再由文化局授權合作店家使用台中爵士音樂節logo，以及提供在爵士音樂節粉絲專頁曝光之機會，不僅加深在地的產業連結達到資源最大化，更透過一年一度的地方盛事打造出台中在地爵士生活圈，讓爵士音樂節活動成為中市的文化印記，也成為觀光亮點。

而每年最令樂迷引頸企盼的舞臺演出，今年卡司可說是眾星雲集，除了邀請到各國國際頂尖爵士樂手─包含曾獲葛萊美最佳樂器獨奏獎提名的Antonio Hart、榮獲美國獨立音樂獎最佳爵士專輯的Derrick Gardner，以及獲得波蘭葛萊美獎的Anna Maria Jopek；另外，還有來自日本、比利時、西班牙等爵士好手，將輪流在市民廣場上的主舞臺演出。

文化局表示，今年台中爵士音樂節，特地邀請到邦交國的爵士好手貝里斯Garifuna Collective以及聖露西亞RONALD BOO HINKSO，透過爵士音樂的魅力讓感受滿滿溫度與情感流動，不但促進國際交流，更深化國際友誼，以爵士樂為媒介向國際展現台中的城市特色，再次展現台中不一樣的美。

爵士音樂節不僅主場地精彩，第一天在草悟道小舞臺舉行的「爵士樂團總決賽」也是亮點元素之一。此次比賽邀請到以色列爵士大賽和國際爵士鋼琴比賽冠軍做為評審，以國際規格來評選本次爵士樂團。前三名得獎者不但能獲得獎金，還能在爵士音樂節草悟道舞臺演出，讓台中爵士音樂節不但能發掘優秀音樂人才，更讓台灣爵士能量被世界看見。

(工商 )