萬里野柳隧道口路基塌陷 出現寬約30公分裂痕 14:282019/09/30 中時 張睿廷、 林子涵 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬里野柳隧道口因路基塌陷，加上大雨沖刷，導致路面出現寬約30公分裂縫，相關單位立刻進行槍修。(新北市工務局提供／張睿廷新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市萬里區港西路靠近野柳舊隧道口，因大雨造成道路土壤鬆動，路基塌陷，地面出現寬約30公分裂痕，區公所今早冒雨搶修，目前維持單線雙向通行。 萬里區長粘雪琴表示，28日舊台二線野柳隧道口傳出地基掏空，靠海岸車道出現長24.3公尺，寬約30分裂縫，現在相關人員已在現場擺上三角錐，進行搶修，希望趕在晚上前修復，避免颱風造成更大損害。 八斗子掀2.6公尺大浪！ 野柳舊隧道口地面龜裂 (中時 ) #隧道 #分裂 #萬里 #野柳 #公分 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬里嘗好蟹 賞最美海岸線 04:102019/09/26 地方新聞 鱻蟹宴秋天登場！紹興酒、辣醬入菜拚美味 05:192019/09/27 旅遊 首屆「新北市教育豐年季」125位教師齊聚一堂 17:072019/09/27 生活 原來哩程數日常都能賺！達人教你聰明集哩換機票住宿 21:282019/09/27 旅遊 教育豐年季 125教師走讀萬里 04:102019/09/28 地方新聞 韓民調頻走低 爆國民黨已實質分裂 01:502019/09/28 政治 抓住那片藍！山海一線天就在這、萬里蟹嘗旬味 17:112019/09/28 旅遊 肥美萬里蟹 秋風嘗鮮上桌 04:102019/09/29 時尚消費 評綠決議文 國台辦：充分暴露頑固台獨分裂立場 20:042019/09/29 兩岸 被質疑分裂綠營 呂秀蓮反批：是誰分裂台灣？ 11:282019/09/30 政治 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：路徑西修 陸警增加馬祖 - 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 - 生活 颱風假惹議 新竹市長林智堅回應了 - 生活 米塔不排除登陸 氣象局：有無登陸雨勢都很大 - 生活 颱風眼開了！颱風論壇：米塔正努力捲阿捲！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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