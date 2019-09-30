新北市萬里區港西路靠近野柳舊隧道口，因大雨造成道路土壤鬆動，路基塌陷，地面出現寬約30公分裂痕，區公所今早冒雨搶修，目前維持單線雙向通行。

萬里區長粘雪琴表示，28日舊台二線野柳隧道口傳出地基掏空，靠海岸車道出現長24.3公尺，寬約30分裂縫，現在相關人員已在現場擺上三角錐，進行搶修，希望趕在晚上前修復，避免颱風造成更大損害。

八斗子掀2.6公尺大浪！ 野柳舊隧道口地面龜裂

(中時 )