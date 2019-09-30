19歲女星歐陽娜娜一邊在美國念書、一邊進行演藝活動，因甜美外型與多才多藝圈粉無數，堪稱圈最知名的星二代，人氣火紅的她，感情世界因此備受關注，日前她在實境綜藝上公開了擇偶條件，隨後就爆出跟陳凱歌之子陳飛宇「假戲真做」的秘戀傳聞，眼尖網友發現小兩口疑似用成對的情侶私物，雖緋聞曝光後雙方皆未回應，然陳飛宇方面突然取關了娜娜的IG疑似避嫌。

歐陽娜娜跟陳飛宇2年前合作《秘果》時，就曾經傳出假戲真做，而最近又被翻出疑似相戀的穿搭證據，兩人私下的關係備受外界關注，而近日適逢巴黎時裝周，娜娜跟陳飛宇恰好都受邀前往，隨後便有大陸網友在網路上通報，於名店拉法葉百貨巧遇「野生陳飛宇」，沒想到隨後又看到歐陽娜娜也現身，傳緋聞的兩人竟在花都巴黎疑似約會。

實際上網友分享的照片中，並沒有歐陽娜娜與陳飛宇同框的「證據」，理由是才一舉起手機要拍，竟然馬上被疑似助理的人發現，隨後立刻大動作將歐陽娜娜「拽著拉走」，速度之快，讓網友來不及拍照，但有別組網友在巴黎打卡，透露在巴黎世家也看見小倆口，而娜娜與陳飛宇在巴黎私會一事隨即引發熱議，加上之前的用成對小物、疑穿同一件外套等事件，外界多認為他們在一起的可能性很高，紛紛喊話「在一起就公開吧」，但也有人認為就算只是朋友，也能在異國約見面，現身同一個地方並不證明什麼。

(中時電子報)