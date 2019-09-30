颱風來襲，新北市長侯友宜今日(30日)上午，前往汐止區巡察新台五路二段28日淹水災點整備情形，以及康誥坑溪逸林園段視察新設砌石護岸、新建固床工程整治工程，侯友宜特別提醒民眾，颱風「米塔」風力、雨量不斷上修，民眾一定要做好防颱措施。

侯友宜今上午11時許，冒著風雨帶市府人員在汐止區新台五路二段視察災點整備狀況。因這個路段本來正進行人行道施作工程，但28日一場豪雨，把水溝內土石沖出，雨水流不進排水溝導致淹水，施工單位除立即清理土石，也於「米塔」颱風來臨前，擺上沙包及帆布做防護。

緊接著侯友宜來到汐止區水源路二段康誥坑溪逸林園，視察新設砌石護岸、新建固床工程整治工程。由於康誥坑溪陡坡流急，因此農業局在此進行包含堤岸工程及橋樑改建抬高工程保護工程、防汛道路植栽綠化、上游截流溝、等工程。

視察完康誥坑溪後，侯友宜到一旁廟宇參拜，表示米塔颱風力雨量皆不斷上修，民眾一定要提早做好防颱準備。

(中時 )