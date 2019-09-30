中度颱風米塔來襲，新竹縣市因為颱風假不同調讓民眾氣炸，新竹縣昨晚就宣布今天停班停課，不過新竹市原本正常上班上課，一直到今天上午才宣布晚間停班停課，遭新竹縣市民眾罵翻。至於為何縣市颱風假不一，新竹縣副縣長陳見賢解答，因為新竹市沒有山區。

對於民眾質疑，新竹縣市明明是一日共同生活圈，只相隔一條頭前溪，為何一個放一個不放？新竹縣副縣長陳見賢今天在消防局應變中心會後接受媒體訪問時提到，新竹縣有很多山區又靠海，大雨一來山區雨量會變大，依據氣象局標準，雨量、風量都達到放假標準，縣府才決定放假。

至於新竹市要不要放假，這屬首長的行政裁量權，雖然新竹縣與新竹市屬於共同生活圈，但是地勢上不同，據他了解，似乎是因為竹市沒有山區，只有海邊，市長說過昨晚還沒有達到放假標準，因此一開始才沒有放假。

對於媒體追問，兩個縣市是否當初沒有溝通考量，陳見賢表示，有溝通過，民眾如果住在竹市、但在竹縣上班，或是住在竹縣、但在竹市上班，都可以放假，甚至路過的縣市有停班停課，也不用上班。

颱風假縣市「不同調」 新竹市府臉書被灌爆！

(中時電子報)