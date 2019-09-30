「米塔」颱風來襲全台戒備，中部沿海風浪明顯增強，海巡署中部分署今日探訪轄區獨居老人，清水區89歲陳姓阿嬤，看見海巡人員造訪關切，滿臉皺紋的她，臉上立刻湧現笑容說，「是不是又有颱風來了？」海巡弟兄噓寒問暖，現場洋溢著一片溫馨氛圍。

上回「利奇馬」颱風時，海巡署中部分署協助陳阿嬤家屋頂進行修繕，由於「米塔」颱風來襲，海巡人員今日再度關切轄區獨居老人，89歲陳阿嬤一看見他們，滿臉皺紋的她，臉上立刻露出笑容問說，「是不是又有颱風來了？」

海巡人員詢問屋頂是否還漏水，陳阿嬤抬頭用手指比著屋頂告訴目前狀況，並對陳阿嬤噓寒問暖，臨走前還跟街坊鄰居留下聯絡電話，若陳阿嬤有突發狀況可立即聯繫，充分展現海巡愛鄉助民精神。

海巡署中部分署表示，分署除了查緝不法、救生救難及海洋環境保育等任務外，也積極鼓勵所屬單位同仁參與社會公益活動，希望能達到拋磚引玉之效果，將愛心傳播出去。

(中時 )