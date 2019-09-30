台中捷運綠線延伸線，包括延伸大坑及彰化，全長7.82公里的示意圖。（台中市府交通局提供／盧金足台中傳真）

台中捷運綠線明年底全線通車，捷運綠線延伸線，市府再次提報爭取一次核定。（盧金足攝）

備受關注捷運綠線延伸線，包括延伸大坑及彰化，全長7.82公里，新設6處車站，針對捷運綠線延伸大坑、彰化的可行性研究，市府依交通部今年5月10日審查意見完成報告書修正，修正後計畫工程費為238.84億元、用地徵收及拆遷補償費9.6億元，總計248.44億元。其中，中央補助144.8億元、市府負擔69.72億元、彰化縣政府負擔33.92億元，市府30日再次提報交通部審查，爭取中央核定。

交通局長葉昭甫表示，市府將全力爭取一次核定，並同時施作，提供市民更便捷的運輸服務，帶動中彰生活圈共好共榮發展。

捷運綠線延伸線包括延伸大坑及彰化，全長7.82公里，新設6 處車站，修正後計畫工程費為238.84億元、用地徵收及拆遷補償費9.6億元，總計248.44億元。其中，中央補助144.8億元、市府負擔69.72億元、彰化縣政府負擔33.92億元。

葉昭甫指出，前次審查意見主要為延伸線機電系統相容難度較高，以及建議工程單價應詳實評估等，市府已於6月邀集台北市捷運工程局等具實務經驗相關單位共同研商，重新估算工程經費及財務效益。

捷運綠線延伸線規畫串聯台中市人口最多的北屯區及快速發展烏日高鐵特定區，預期將有大量商業活動及人流移動。

其中，延伸大坑段端點站的大坑風景區，是台中最熱門的登山及休閒場所，2018年遊客人數已達290萬人次，假日當地交通繁忙，亟需導入軌道運輸服務；而延伸彰化段在2017年即納入前瞻計畫，北彰化生活圈擁有超過80萬的人口，以捷運交通開創軌道經濟，打造中彰便利生活圈。

(中時 )