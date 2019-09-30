陳曉東29日在大陸南昌出席公益電影《平凡老爸》記者會，他今年的行程馬不停蹄，上半年世界巡迴演唱會告一段落，立即投入拍攝青春勵志劇《乘風少年》，新戲殺青後又忙跑各種商業邀約，新片將和20多年前電影《行運一條龍》導演李力持和演員吳孟達再度合作，當年吳孟達演他父親，陳曉東現在也升格人父，表示：「這次希望能與達哥有更多的對手戲！」

片中講述一個小女孩高燒後失明，決心拋下事業，獨自陪伴女兒成長的故事，陳曉東的角色仍在「保密中」，但現實中他也有2個女兒，被問在家裡是不是「女兒奴」時，他笑稱自己是女兒們的「娛樂擔當」，照顧她們更多辛苦的是自己的太太和家人，他則負責陪著玩耍。

陳曉東對於教育也有一番理論，認為比起用圖書卡面讓她們認識動物、或是外面的事物和世界，他偏好帶著他們親自去到動物園或是植物園裡去認識和學習。此次願意接下新片，是因公益題材深深打動他的心，他認為劇本打破了傳統「身殘志堅」的勵志電影俗套表現方式，並且用輕鬆、歡快的家庭輕喜劇的形式來看待身障議題，他更對喜劇題材躍躍欲試。

吳孟達、陳紫函和陳曉東將在新片共演。（壹定娛樂提供）

(中時 )