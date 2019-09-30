金門縣地政局擴大便民服務，自明（1）日起試辦全國跨縣市收辦土地登記案件，鄉親可就近於該局或全台各地的地政事務所，申辦住址變更登記等7項簡易土地登記案件，不必再台、金兩地跑來跑去。

這7項簡易登記作業包括：住址變更登記、更名登記（以戶政機關有更名記事者為限）、書狀換給登記（以一般權利書狀損壞申請書狀換給者為限）、門牌整編登記、更正登記（以姓名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌等錯誤，經戶政機關更正有案者為限、預告登記、塗銷預告登記。

金門縣地政局表示，本地旅台及在台置產者很多，跨縣市收辦登記案件業務的開辦，將可大幅節省鄉親為申辦土地登記案件，往返台金舟車勞頓與旅費開銷。

另若非屬跨縣市收辦登記案件類別者，地政局也提供跨縣市「代收」、「代寄」服務，協助鄉親將登記案件寄往不動產所在地之地政事務所辦理。

該局強調，未來仍會以民眾需求為出發點，在確保地籍資料正確及不動產交易安全的2大原則下，持續精進跨域便民服務，簡化作業流程，讓便民服務做得更好。

(中時 )