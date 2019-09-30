隱形技術加身 陸進化版長劍亮相 14:542019/09/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 進化版長劍巡弋飛彈9月28日在央視節目中亮相。（央視） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 火箭軍宣傳片 10年前中國大陸展示自製長劍10巡弋飛彈時，引發各方關注。新一代巡弋飛彈9月28日亮相，再度成為火熱話題。 央視（CCTV）科工觀察9月28日首度報導，火箭軍巡弋飛彈部隊列裝了新一代自製巡弋飛彈。新浪軍事的分析指出，從報導來看，這款飛彈與長劍10相比，打得更遠、精度更高、隱形性能更佳，突防能力更強。由於這款新型巡弋飛彈列裝，使火箭軍戰略/戰役打擊能力更上一層樓。 (中時電子報) #巡弋飛彈 #長劍 #中國大陸 #隱形 #火箭軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 就在陸後門！美艦部署新反艦飛彈 14:262019/09/07 軍事 新軍武賽 美太平洋猛試三叉戟II飛彈 14:262019/09/09 軍事 北斗打破老美壟斷 大利陸導引武器 17:132019/09/09 軍事 陸航母殺手剋星 美MQ-25成功首飛 16:262019/09/20 軍事 10／1閱兵亮點 陸要大秀核威懾力進展 10:282019/09/23 軍事 軍事熱門新聞 少來！美航母南海行 陸艦上下圍觀 - 軍事 使用達8成 以成無人機作戰王國 - 軍事 隱形技術加身 陸進化版長劍亮相 - 戰略 超級任務！德挑新戰機 美F35沒出局 - 軍事 下水了！ 075首艦為陸大添對台戰力 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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