火箭軍宣傳片

10年前中國大陸展示自製長劍10巡弋飛彈時，引發各方關注。新一代巡弋飛彈9月28日亮相，再度成為火熱話題。

央視（CCTV）科工觀察9月28日首度報導，火箭軍巡弋飛彈部隊列裝了新一代自製巡弋飛彈。新浪軍事的分析指出，從報導來看，這款飛彈與長劍10相比，打得更遠、精度更高、隱形性能更佳，突防能力更強。由於這款新型巡弋飛彈列裝，使火箭軍戰略/戰役打擊能力更上一層樓。

(中時電子報)