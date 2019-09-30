蔡認口誤把老師活活說死 呂秀蓮說奇怪 16:072019/09/30 中時 陳君瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前副總統呂秀蓮30日舉行「如何鑑賞蔡英文博士論文」記者會，對於蔡論文老師被活活說死，她認為，怎麼會這麼不可思議，可以說很久沒聯絡，好好的一個人被說成過世，這真的是很奇怪。（陳君瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統呂秀蓮30日舉行「如何鑑賞蔡英文博士論文」記者會，呼籲曾獲得蔡總統畢業證書的教育部、中選會、政治大學，不管有幾個版本或是影本都應該公布，讓各界檢驗。（陳君瑋攝） 前副總統呂秀蓮30日舉行「如何鑑賞蔡英文博士論文」記者會，呼籲曾獲得蔡總統畢業證書的教育部、中選會、政治大學，不管有幾個版本或是影本都應該公布，讓各界檢驗。（陳君瑋攝） 蔡英文總統博士論文，上週正式上線開放閱覽，而前副總統呂秀蓮30日也開記者會，稱擔心有民眾雖知曉論文格式和大致內容，卻會看不懂論文內容。因此她請來幾位教授學者，來教民眾閱覽蔡總統的論文。對於蔡論文老師被活活說死，她認為，怎麼會這麼不可思議，可以說很久沒聯絡，好好的一個人被說成過世，這真的是很奇怪。 (中時 ) #2020大選 #蔡英文 #總統 #博士論文 #呂秀蓮 #老師 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文的民調為何屹立不搖 04:092019/09/26 論壇廣場 曾永權主持韓2020澎湖縣競選會報 15:452019/09/26 政治 拉抬政黨票 蔡英文籲支持者投綠 17:102019/09/26 政治 總統府公布蔡英文博士論文 網友笑：盒子比原稿重要？ 21:112019/09/26 政治 小英最怕想起的事 04:102019/09/27 時論廣場 蔡英文稱康乃爾碩士指導教授已過世？網驚：還活著! 08:432019/09/29 政治 力挺小英拚連任 牙醫成立後援會千人喊凍蒜 18:422019/09/29 政治 被蔡「賜死」老師回信曝光 彭文正問論文他竟回... 22:052019/09/29 政治 選情真的很穩？兩動作看出民進黨心裡有點虛 08:142019/09/30 政治 論文門疑點重重 呂秀蓮批蔡欠缺當機立斷能力 12:142019/09/30 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 朱立倫也救不了韓國瑜 - 政治 民進黨變了？深綠農民仰天長嘆：我挺韓被… - 政治 為何力挺韓國瑜？年輕正妹學生終於說心裡話！ - 政治 預料韓國瑜會崩盤？網驚呼「他」算到了！ - 政治 台大畢業生面試批韓 下場GG了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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