前副總統呂秀蓮30日舉行「如何鑑賞蔡英文博士論文」記者會，呼籲曾獲得蔡總統畢業證書的教育部、中選會、政治大學，不管有幾個版本或是影本都應該公布，讓各界檢驗。（陳君瑋攝）

前副總統呂秀蓮30日舉行「如何鑑賞蔡英文博士論文」記者會，呼籲曾獲得蔡總統畢業證書的教育部、中選會、政治大學，不管有幾個版本或是影本都應該公布，讓各界檢驗。（陳君瑋攝）

蔡英文總統博士論文，上週正式上線開放閱覽，而前副總統呂秀蓮30日也開記者會，稱擔心有民眾雖知曉論文格式和大致內容，卻會看不懂論文內容。因此她請來幾位教授學者，來教民眾閱覽蔡總統的論文。對於蔡論文老師被活活說死，她認為，怎麼會這麼不可思議，可以說很久沒聯絡，好好的一個人被說成過世，這真的是很奇怪。

(中時 )