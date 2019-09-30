苗栗縣警察局與公路總局合作，將在台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段，12月1日起實施區間測速超速取締，速限每小時90公里。另，通霄至苑裡的南下路段目前建置中，最快將於12月19日開始取締。

公路總局指出，台61線是全國第一條也是最長的一條南北向快速公路，因免收費，許多民眾將台61線作為國道1號及國道3號的替代道路，但沿線重車多且超速情形嚴重，並與苗栗縣警察局合作，在台61線南通灣至白沙屯北上122公里加600公尺到115公里加600公尺間，建置區間測速系統。

區間測速路段起點及終點均設告示牌提醒用路人，區段實際距離7040公尺，速限每小時90公里，呼籲民眾行經該路段務必遵守速限以策安全。

公路總局指出，參考新北市警察局經驗，且區間測速已被英國、義大利、瑞士、西班牙等多國採行，實施後交通事故率可降低33至85％，目前國內已有台2線萬里隧道及台9線北宜公路使用，對抑制超速違規成效良好，預計台61線苗栗路段推行後，可大幅降低超速件數及肇事率，保障用路人行車安全。

(中時 )