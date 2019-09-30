泰國可能繼緬甸、印尼之後，另一個考慮遷都的東南亞國家。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，一如雅加達，曼谷也受到人滿為患、嚴重汙染、海平面上升、壅塞交通等困擾，遷都或許是克服這些日益嚴重挑戰的選項之一。

帕拉育9月18日在「泰國與世界接軌」大會上致詞時提出了兩個選項︰一，找到離曼谷不遠、遷都成本也不昂貴的城市；二，搬到曼谷外圍，舒緩擁擠與交通流量。

但他補充說，這需要全方位的深入研究，找出遷都可能造成的社會和經濟衝擊。

泰國「國家經濟和社會發展委員會」（NESDC）秘書長（Thosaporn Sirisamphand）告訴《曼谷郵報》，總理尚未要求該機構認真研究這種可能性，稱帕拉育最近的建議可能只是隨隨便便說。

他說「遷都茲事體大，需要各機構認真合作。我認為總理只是拋出這議題，讓民眾想想如何解決曼谷壅塞的交通。」

根據2018年公佈的全球交通最糟城市排名，曼谷高居第八，僅次於雅加達，而孟買則排名第一。

專家建議，政府應首先應研究減少曼谷塞車的方法，並著重於二線省份的發展。

(中時 )