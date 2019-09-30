米塔颱風來襲，針對放假決定，台北市長柯文哲表示，放假是北北基討論後的共識。（陳君瑋攝）

米塔颱風來襲，台北市長柯文哲至第二災害應變中心主持工作會議。（陳君瑋攝）

受到米塔颱風影響，北北基昨晚宣布30日停班停課，不過由於台北市今天上午並未達到停班停課標準，甚至幾乎沒有風雨，也讓外界質疑台北市的停班停課決定是否有問題。

台北市長柯文哲受訪時坦言，新北市長侯友宜也是電話打了好幾次，實在很麻煩，因為首都生活圈的關係，台北市每天有80萬的人進來上班，但是放假不放假又是按照戶籍所在地，所以如果台北市正常上班，可是民眾戶籍如果在新北市，那他有合法權利不來上班，這就很麻煩了。

柯文哲也舉例，例如說小學，學生都來了，但老師住在新北市沒來，那怎麼處理，所以老實講，昨天也是和侯友宜電話打來打去，一是覺得首都生活圈要合在一起，二是新北市幅員很大，如果福隆、林口要分開處理，以前就沒有這種經驗 ，過去沒有這種演練，臨時要做也有問題。

柯文哲強調，今天下午不管是基隆還是新北，有些地區已經進入放假標準，如果是早上上班，下午放假，我們去年就幹過這種事情，被罵翻了，所以當時討論就是原則上還是以首都生活圈為考量，另外希望是放整天，不是放半天。

柯文哲坦言，昨天電話打來打去，打到快十點之後就覺得算了，今天就先放假，如果有問題，就把問題記下來，看以後再來討論怎麼處理。

媒體追問，所以是你決定要放假？柯文哲笑說，不是他決定的，是我們（指北北基三縣市）商量完之後，主要是侯友宜去聯絡，因為他的人口數最多，算是侯當組頭，聯絡基隆市長林右昌和他，但侯友宜的決定，我們都有同意

(中時 )