中颱米塔持續偏西逼近台灣，林右昌中午趕到中山一路視察低窪地區防颱準備情形，並與店家合力將防水閘門組裝完成，並指出根據預測米塔颱風可能挾帶豐沛的雨量，再次呼籲已設置防水閘門的店家跟民宅，一定儘速裝設完成。（吳康瑋攝）

中颱米塔持續偏西逼近台灣，林右昌中午趕到中山一路視察低窪地區防颱準備情形，並與店家合力將防水閘門組裝完成，並指出根據預測米塔颱風可能挾帶豐沛的雨量，再次呼籲已設置防水閘門的店家跟民宅，一定儘速裝設完成。（吳康瑋攝）

中颱米塔持續偏西逼近台灣，林右昌中午趕到中山一路視察低窪地區防颱準備情形，並與店家合力將防水閘門組裝完成，並指出根據預測米塔颱風可能挾帶豐沛的雨量，再次呼籲已設置防水閘門的店家跟民宅，一定儘速裝設完成。（吳康瑋攝）

中颱米塔持續偏西逼近台灣，林右昌中午趕到中山一路視察低窪地區防颱準備情形，並與店家合力將防水閘門組裝完成，並指出根據預測米塔颱風可能挾帶豐沛的雨量，再次呼籲已設置防水閘門的店家跟民宅，一定儘速裝設完成。（吳康瑋攝）

中颱米塔持續偏西逼近台灣，基隆市政府氣象團隊預測晚上9點30到明天凌晨，是颱風中心最靠近基隆的時候，加上今晚10點半大滿潮，帶來的傷害會很大。市長林右昌指出，基隆已下令將防水閘門，砂包提前準備好。

林右昌中午趕到中山一路視察低窪地區防颱準備情形，並與店家合力將防水閘門組裝完成，並指出根據預測米塔颱風可能挾帶豐沛的雨量，再次呼籲已設置防水閘門的店家跟民宅，一定儘速裝設完成，人絕不是神，無法預測颱風動向，只能做好最大的準備，千萬不要抱持僥倖心態。

林右昌隨後趕到城際轉運站工地察勘防颱準備情形，看到舊火車站外圍鷹架都已經將帆布收妥，他還是一在的要求相關單位，務必要加強提高警覺，全力防颱，他並強調，任何防颱準備工作都無法達到讓災情百分百不會發生，只能請民眾務必最好準備，市府相關單位可能會針對低窪地區道路進行預警性封路，希望市民朋友遵照相關單位的措施，避免不必要的災情發生。

今天晚上10點半為滿潮，林右昌要求沿港，和沿田寮河地區歷史上易淹水的低漥地區，民眾中午就必須把防水閘門裝起來，砂包也要堆置好。他期盼大家待在家裡安全的地方，千萬不要出門。

(中時 )