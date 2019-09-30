洋基投手田中將大因隊友失誤多丟1分。（美聯社）

洋基近7年首次以分區冠軍闖進季後賽，他們過去4年3度被迫持外卡晉級，而且輸掉了1次外卡戰，畢竟再厲害的球隊也想避免一場定生死的比賽。他們對手雙城30日最終戰敲出3轟，單季307轟再破聯盟紀錄，洋基則以306轟作收。雙城總裁說：「我們準備好屠龍了，放馬過來吧。」

雙城過去13年被洋基打得很慘，季後賽碰上洋基足足吞了10連敗，3次美聯系列賽，1次外卡。換言之，雙城從2006年開始共打進4次季後賽，全都是被洋基擋住，而且一場也贏不了。今年「轟炸小隊」雙城挾著史無前例的超強火力，要打倒長年霸凌他們的洋基。總教練波德利(Rocco Baldelli)說：「歷史會記住我們，畢竟過去6個月我們繳出了史上第一的全壘打數量。」

除了對手火力可與他們匹敵，洋基自己的問題也堆積如山，光是季後賽首戰的先發投手就還沒譜。派克斯頓(James Paxton)左臀肌肉緊繃，塞弗瑞諾(Luis Severino)前役似乎控球不穩，沙巴西亞(CC Sabathia)可能轉牛棚支援，哲曼(Domingo German)打女友遭禁賽；最後是田中將大，總教練波恩(Aaron Boone)仍不敢完全信任他。

30日最終戰，洋基派出格林(Chad Green)假先發開場，然後田中接著投，最後田中被打2分吞下敗仗(11勝9敗)。 今年棒子火燙的三壘手厄薛拉(Gio Urshela)不幸在最終戰扭傷左腳踝退場，原本可靠的一壘手渥特(Luke Voit)在季末陷入打擊低潮，可能被後勢看漲的福特(Mike Ford)取代，傷癒的英卡納西昂(Edwin Encarnacion)大概沒辦法守備。

總之問題一籮筐，唯一的好消息是這次拿到分區冠軍，可以有比較長的休息時間。首場外卡戰將於兩日後開打，美聯的兩場分區系列賽要等到本周末，希望波恩能快點想出對策。

(中時電子報)