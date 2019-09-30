米塔颱風急撲，中央氣象局課長羅雅尹表示，目前中颱米塔的暴風圈已接觸到花東地區，越晚宜蘭與北部地區雨勢會越明顯，雨量將急速增加，主要是因颱風接近加上風向轉西北風，北部會變迎風面，預計宜蘭傍晚起就會風強雨大，北部則是晚上到明天凌晨風雨最強。

米塔颱風目前強度為965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，七級風暴風半徑為180公里，以每小時25公里速度，位置在宜蘭的南南東方約250公里海面。

羅雅尹說，米塔將往北北西通過東方海面，然後略過台灣東北部沿岸後再往北，將非常接近台灣東北角陸地，中心是否登陸，還要觀察，但不論是否登陸，宜蘭和北部都要非常注意。

羅雅尹也說，雖然目前海溫條件還不錯，但風切等環境不利於颱風生長，因此氣象局預估通過北部海面時的仍維持現行強度。

羅雅尹說，目前暴風圈已經接觸到花東地區，越晚宜蘭與北部地區雨勢會越明顯，而東半部雨勢會在入夜後趨緩，但屆時可能會出現焚風，要一直到明天上半天可能會解除陸上颱風警報，而海上颱風警報則要等到下半天才有可能。

(中時 )