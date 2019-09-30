《ESPN》公布新賽季百大球星，而最新出爐的十大球星當中呈現西強東弱的態勢，東區只有公鹿「字母哥」阿提托康波以及七六人「大帝」恩比德孤軍奮戰，與21世紀初期的NBA很相似。

現役十大球星分別是阿提托康波、快艇里歐納德、湖人詹姆斯、火箭哈登、湖人安東尼戴維斯、勇士史提芬柯瑞、金塊約基奇、恩比德、拓荒者利拉德、快艇保羅喬治。

上賽季入選年度第一隊的有阿提托康波、柯瑞、保羅喬治'哈登以及約基奇、入選年度第二隊的有恩比德、里歐納德和利拉德，入選第三隊的是詹姆斯，唯一不在年度最佳陣容的是安東尼戴維斯。

隨著里歐納德從暴龍遠走快艇之後，新出爐的大球星當中只有阿提托康波和恩比德來自東區，包含詹姆斯、哈登、柯瑞、約基奇等人讓東區的劣勢更加明顯。

其實NBA在2001-2003年的時候也曾出現過這種問題，但當時的東區還有一定的抗衡能力，如今湖人、快艇、火箭與勇士都有兩位頂級好手坐鎮。東區公鹿整體實力沒有提升，反倒是七六人組成了五星戰線，被看好與公鹿爭奪東區冠軍。

(中時電子報)