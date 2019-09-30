米塔颱風慢慢對台灣產生威脅了!中央氣象局表示，第18號米塔颱風持續朝臺北逼近，並已增強為中度颱風!為嚴防颱風、暴雨來襲可能造成的災害，需要全民一起配合政府部門加強準備。徫工處已實施多次防災演練準備工作，以達成「零傷亡、少傷害」的防災目標，市民朋友如發現住家後巷污水人孔蓋因不明原因開啟未覆蓋好或橘色匯流管接頭有脫落情況，請即刻撥打衛工處維護專線02-25968603，將儘速派員修復，以防止豪兩所挾帶之雨水流入污水系統造成污水處理廠過度負荷及雨污混流情況。

設施管理科長張弘憲表示，已加強重要設備防颱整備工作，三座污水處理廠係採24小時輪班操作與維護並執行平時巡查及設備檢點，另7座抽水站、36處揚水站、14座截流站、15處堤外人孔及疏流設施，平時即依SOP進行歲修保養。另外，衛工處已派員加強巡檢並將堤外人孔完成密閉，也進行預防性的污水系統清疏作業，動員自有的人力、機具及車輛，配合廠商的資源，就檢視發現的淤積或不通地點，利用高壓清洗車、吸泥車，將髒污水全部抽除乾淨，以恢復原有的排水功能。

衛工處嚴陣以待，建立完備的防災機制，於颱風來襲前完成強降雨、遭遇颱風豪雨及災後復原之防汛演練及完成風災前整備，對颱風帶來的豪大雨可能狀況，可啟動防颱機制，以因應後續救災工作，將傷害程度降至最低。

(中時 )