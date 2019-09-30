樹林區公所舉辦「樹林風采繪畫比賽」，即日起開放收件至10月4日截止。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

樹林紅麴文化節將在10月27日盛大登場，活動今年邁入第12屆，樹林區公所特別舉辦一系列暖身活動，與樹林11間國小合作推出「樹林風采繪畫比賽」，由區公所提供畫紙，鼓勵學生畫出樹林在地之美，舉凡在地美食、古老廟宇到校園風景都可以作為創作題材，即日起開放收件至4日截止。

樹林區公所社會人文課表示，繪畫比賽分為低年級、中年級、高年級3組，由區公所準備空白畫紙，每校各200份，欲參加的學生可直接至學務處或區公所領取，繪畫題材不限風格和主題，從寺廟古蹟之美、公園童趣、樹林3大車站的復古風情，甚至是校園景色一隅都可以作為創作題材，鼓勵孩子發揮天馬行空的想像力，細心挖掘樹林之美。

區公所表示，作品自今日起開放收件至10月4日止，將選出首獎、亞軍、季軍各1名，佳作5名，獲獎者各獲2000元獎金，10月27日紅麴文化節當天頒獎，並選出20多件優秀作品，在區公所梯廳、樹林車站藝文空間展出，讓各界得以透過繪畫作品，一窺孩子豐富的內心世界。

(中時 )