蔡英文政府2016年上台前曾說，民進黨絕對跟農民站在一起，可是上台後，卻違背當年宣示，不但沒幾項做到，更造成產銷失衡問題嚴重，讓農民苦不勘言。對此，多次為農民發聲的菜農，同時也是國民黨台中立委參選人林佳新，今天就表示，他出身深綠世家，去年挺韓還曾經被家人當面痛罵，但他深感民進黨已經變了。已經過慣穿了皮鞋的日子，忘了穿草鞋的過去。

挺韓的林佳新今在臉書說，「我出身深綠世家，去年挺韓還曾經被家人當面痛罵，一路上雲林民進黨民代從來不質疑我過往站一起的努力，感恩。林佳新說，他跟民進黨穿著草鞋出身，一起不畏橫逆在一起打拚過，我很榮幸跟著過往有理念的前輩在一起奮鬥過，那是一段「生命中的美好」。但他也說，佳新自加入了「國民黨」即不管外界的看法，初衷一樣在我心中，國民黨更接地氣，不是一樣是基層之福嗎？！

林佳新強調，「民進黨穿了皮鞋忘了穿草鞋的日子了，國家制度敗壞，體制崩毀只為了個人私慾，當初的理念在哪？！」「坐在田頭，真心傾聽基層的民進黨在哪？！這些年，我們忍受的一切謾罵，委屈，你們在哪？！」。

他感嘆民進黨，「你們穿上皮鞋了忘記穿草鞋赤腳的日子了，但他們還穿著草鞋，赤腳，你們曾幾何時回頭看一下這些理念支持者？！」。

(中時電子報)