喻澔表示，送入 Plagiarism Detection System 比對全球文獻資料庫，全文段落共321個字，檢測發現只有3個句子是原創的，其他10個句子經資料庫比對後查出，與多處文獻來源的原文片段重複率極高。(喻澔)

記者將喻澔所驗證的蔡英文博士論文第213~214頁中的某一段落連續文句的內容，用免費查驗抄襲英文網站檢驗，得到該結果。(https://www.grammarly.com)

總統蔡英文「論文門」仍未平息，繼昨天發生把活的碩士指導教授「賜死」事件道歉後，今日又有網友表示，將蔡英文公開在國圖的博士論文用資料庫抽樣分析後，小英論文原文與多處文獻源的原文片段有極高的重複率，僅32~33%是屬作者原創的，比對相似內容來源，與其他論文的雷同度達到67~68％。中時記者中午詢問總統府此事，但迄今府方未讀未回。

總統蔡英文儘管將博士論文電子檔授權國圖讓大家公開閱覽，但外界對她學歷的質疑仍未停歇。一位叫「喻澔」的網友在臉書以及「李四川後援會」發文，並被「台灣星火」粉絲頁轉發，他質疑蔡英文的博士論文原創度不高。

在國外求學的學子都知道，英美學校對於論文「抄襲」一事看得十分嚴重，且多年前就已有系統可掃描比對論文抄襲百分比。

「喻澔」說，頂尖的分析系統不只能查核文字的部分，甚至連Word、Excel編輯的「圖」、「表」也是可以查出來的。「喻澔」解釋，以句為單位，目前英文是以「連續6個字與別的文章重複」做為判斷依據。

「喻澔」解釋，英文論文比對系統中，最多人使用也最常被提及的是「Turnitin」。Turnitin抄襲檢測系統是目前最權威的檢測網站，面對全球的留學生使用。這套系統最早是由四位美國加州大學柏克萊分校的研究生所共同研發，目前已成為員工數超過150名，支援語言可達10多種的大型防抄襲系統研發公司。

「喻澔」表示，目前兩次對蔡總統論文以「採樣抽查」的方式，送入 Plagiarism Detection System 比對全球文獻資料庫，經資料庫比對後查出，原文與多處文獻源的原文片段有極高的重複率，「僅32~33%是屬作者原創的，比對相似內容來源，論文抄襲度達到67~68％。」他問:「不知另外一本躺在LSE婦女閱覽室的紙版論文，是否也是如同此次上架國家圖書館電子檔版本有一樣的杯具結果呢???」

「喻澔」昨日也在FB發文「任意摘錄蔡英文論文第108頁中的某一段落連續文句的內容，送入 Plagiarism Detection System 比對全球文獻資料庫，全部段落共三段句子66個字，檢測發現只有一段句子共計23個字是原創的，其餘兩段句子經資料庫比對後查出，與七處文獻來源的原文片段是極其相似的。系統評斷全文三段句子共計66個字，僅32%的內容是屬原創的。」

中時記者中午時詢問總統府此事，但府方截至出稿前仍未讀未回。

(中時電子報)