國外有一對夫妻在臉書上用一個停車位的價錢買到了一間16世紀的蘇格蘭城堡，在經過翻修後，現在夫妻倆靠著這棟500年歷史的基爾馬丁堡(Kilmartin Castle)開啟了「包租公」「包租婆」的人生勝利道路。

(圖/取自基爾馬丁堡(Kilmartin Castle)FB)

知名美女廣播，伯根(Stef Burgon)與丈夫杭特(Simon Hunt)在2014年於臉書上發現了這棟500年歷史的老房子，竟然比英國某些停車位還要便宜。於是伯根努力說服來自澳大利亞的丈夫，將這棟城堡買下，兩人還在2016年於城堡結婚。

(圖/取自基爾馬丁堡(Kilmartin Castle)FB)

據《太陽報》報導，雖然伯根夫妻倆如願買下了這棟城堡，現在一切也都很美好，但是當初在修繕城堡時他們碰到了工程延宕，「我們被報價15萬，建築工人告訴我們工程預計會在６月完成」。所以他們很放心的開始開放預訂，卻沒想到最後他們不但多付了７萬英鎊，還因為太相信建築工人導致工程尚未完成，而賠償７千英鎊給訂房的客人們。

當時夫妻倆只能住在麵包車裡面，讓建築工人繼續趕工。不過事實證明這一切的辛苦都有回報。現在這對夫妻住在城堡裡他們挑了最喜歡的一間房間還有超酷的砲塔洗澡房，其他的房間則以價格１４０英鎊開放訂房。

(中時電子報)