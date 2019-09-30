中度颱風米塔侵襲北台灣，有別於以往菜價幾乎逢颱必漲，新北市的三重、板橋果菜批發市場昨天每公斤平均菜價皆下跌約1成，創下9月以來新低，新北果菜運銷公司經理郭榮瑞表示，主因連日陰雨導致蔬菜品質不佳而價跌，加上中南部產地災害預期心理較小，未拉抬菜價。

周一果菜批發市場休市，根據農產品批發市場交易行情站統計，29日三重果菜批發市場蔬菜交易量110.4公噸，跌幅5％，每公斤價格21.4元，跌幅10％，板橋果菜批發市場蔬菜交易量199.5公噸，漲幅5％，每公斤價格25.1元，跌幅11％，兩市各類蔬菜價格漲少跌多。

值得一提的是，新北2座果菜批發市場29日的蔬菜價格不僅沒有因為米塔颱風來襲上漲，每公斤平均價格更是9月以來的新低。

郭榮瑞表示，氣象局對米塔颱風路徑的預測，對北部影響較大，中南部蔬菜產地的災害預期心理較小，未反映在菜價上，加上連日陰雨，蔬菜到貨品質不佳，導致價格下跌，預估此次颱風對菜價波動程度不大。

颱風天現搶菜潮！賣場、超市趁勢推優惠

(中時 )